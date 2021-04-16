Курс доллара: рубль ждут серьезные испытания

Российский рубль в четверг после временной передышки, которая наступила на фоне телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и его российским коллегой Владимиром Путиным, вновь перешёл к активном снижению в обеих парах.

Триггером, потянувшим курс рубля вниз стали новости о том, что Вашингтон ввёл санкции против суверенного долга РФ. Уже рано утром, когда информация лишь о возможных американских санкциях появилась в западных СМИ, курс доллара сразу же вырос на 91 коп. – до 76,86 руб. При этом в моменте рубль падал до 77,28 руб. Курс евро вырос на 1,45 руб. – до 92,22 руб.

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К вечеру наша валюта стабилизировалась и даже отыграла значительную часть потерь, но основную сессию на Московской бирже всё равно завершила в нисходящем тренде. По данным на 19:00 мск курс доллара составлял 76,22 руб. (+35,25 коп.), а курс евро 91,18 руб. (+24,25 коп.).

Санкции США обвалили курс рубля

Таким образом, нацвалюта вчера негативно отреагировала на новости из США, которые днём получили официальное подтверждение – Вашингтон всё-таки ввёл новые санкции против Москвы. Так, с 14 июня финансовым учреждениям США запрещается прямая покупка долговых ценных бумаг у ЦБ РФ и Минфина РФ, а также у Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Кроме того, вводятся ограничения против шести российских технологических компаний, которые якобы «оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб».

Санкционный список США пополнился 32 компаниями и гражданами РФ «за вмешательство в выборы». В числе фигурантов этого списка первый заместитель руководителя администрации президента Алексей Громов (который уже находится под санкциями) и компании Евгения Пригожина.

Помимо этого, власти США высылают десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. По мнению американской стороны, среди них есть представители российских разведывательных служб. Также санкции введены против восьми физических и юридических лиц, связанных с Крымом, включая членов правительства республики.

Глава Белого дома Джо Байден заявил конгрессу, что его указ об антироссийских санкциях вызван «чрезвычайной угрозой» национальной безопасности, которая якобы исходит от нашей страны.

Он подчеркнул, что «правительство Российской Федерации ведёт вредоносную внешнеполитическую деятельность, в частности, попытки подорвать проведение свободных и справедливых демократических институтов в США и странах-союзниках и партнёрах.

По его мнению, Москва представляет собой нетипичную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов. Ко всему прочему, хозяин Овального кабинета подписал указ о возможности широких антироссийских санкций по ряду обвинений, среди которых «подрыв стабильности США».

Несмотря на то, что руководитель американского Госдепа Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон по-прежнему намерен искать возможности для сотрудничества с Москвой, в России очень жёстко отреагировали на введение санкций, пообещав дать зеркальный ответ. При этом американский посол в РФ Джон Салливан был срочно вызван в МИД РФ, где по словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, его ждал очень жёсткий разговор.

Мнения экспертов и прогнозы по курсу валют. Рубль ждут серьезные испытания

Дмитрий Полевой «Локо-Инвест» напомнил, что ещё в среду рубль торговался довольно стабильно на фоне смешанных потоков. Однако утром в четверг ситуация кардинально изменилась на новостях введении со стороны США санкций на суверенный долг РФ. Как отметил он, первая реакция российской валюты была ожидаемой – рубль рухнул за отметку в 77,00, отметил эксперт.

«Потом наша валюта смогла отыграть позиции, так как новые санкции США уже были учтены в котировках, но мы полагаем, что в ближайшее время рубль в паре с долларом будет падать и есть вероятность, что он уйдёт в коридор 78,00-80,00. Однако его итоговая реакция будет зависеть и от действий российских властей», – считает Полевой.

Как пояснил он, речь идёт о покупках Минфина и ЦБ на вторичном рынке ОФЗ вкупе с продажами валюты и регуляторными послаблениями. Кроме того, действия властей могут носить также косвенный характер.

«Это активное участие в торгах ОФЗ/рублём госбанков/экспортеров. Само по себе введение санкций против суверенного долга России всего через сутки после предложения о саммите выглядит очень странно, вызывая некоторую панику среди глобальных игроков, которые, что вполне объяснимо будут избавляться от рублёвых активов, тем самым ослабляя нацвалюту. Так что рубль ждут очень серьезные испытания», – уверен эксперт.

По мнению аналитиков банка «Санкт-Петербург», на фоне введения новых жёстких антироссийских санкций, которые, в том числе затрагивают госдолг РФ, начинающийся в стране налоговый период вряд ли сможет оказать заметную поддержку рублю.

При этом они напомнили, что ещё в среду отечественный рынок отыгрывал позитив от телефонных переговоров Джо Байдена и Владимира Путина. Но, вчерашние новости о новых более серьёзных ограничений против нашей страны, вернули котировки национальной валюты к уровням понедельника.

«Уже на открытии торгов курс доллара подскочил до 77,50 руб. К вечеру эта пара немного стабилизировалась возле 76,80 руб. Тем не менее мы ждем сохранения волатильности в рубле, с акцентом на ослабление, учитывая сохраняющееся давление не только из-за санкций, но и ситуации на юго-востоке Украины. На таком крайне негативном внешнеполитическом фоне начинающийся налоговый период рублю помочь не сможет», – предположили в банке «Санкт-Петербург».

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