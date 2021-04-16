Квартальные продажи X5 Retail Group выросли на 8,1%

Крупнейший в России ритейлер X5 Retail Group по итогам первого квартала этого года увеличила продажи на 8,1% – до 506,681 млрд руб.

В частности, выручка офлайн-магазинов (сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») в январе-марте выросла на 6,4%, до 496,186 млрд руб., передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на информацию компании.

Сеть магазинов «у дома Пятерочка», которая является самым крупным форматом Х5, за этот же период нарастила продажи на 9,1%, до 403,488 млрд руб. Выручка сети супермаркетов «Перекресток» в январе-марте увеличилась на 5,4%, до 82,836 млрд руб. Выручка гипермаркетов «Карусель» в первом квартале упала на 45,3%, до 9,744 млрд руб.

При этом торговая площадь магазинов Х5 выросла на 8,3%, до 7,936 млн кв. м на конец марта. В том числе торговая площадь сети «Пятерочка» – на 8,5%, сети «Перекресток» – на 16,6%.

В период с января по март 2021 года квартале компания открыла 252 новых магазина и семь супермаркетов. Кроме того, после реконструкции было открыто 425 магазинов «Пятерочка».

Ранее сообщалось, что компания X5 Retail Group, которой принадлежат торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», планирует до конца II квартала этого года запустить свой сервис доставки продуктов «Впрок» ещё в 23 российских регионах. Таким образом, к середине года ритейлер будет готов поставлять продукты 66% населения страны в половине субъектах РФ.

