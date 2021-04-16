Москвичи смогут посетить экскурсии по 34 производствам столицы - заммэра Ефимов

Регистрация на участие в офлайн-экскурсиях на заводы Москвы «Открой#Моспром» стартовала в пятницу, 16 апреля. Мероприятия пройдут с 22 по 24 апреля. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений со ссылкой на заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

«Проект «Открой#Моспром», стартовавший два года назад, сегодня пользуется огромной популярностью. В прошлом году более шести тысяч москвичей приняли участие в офлайн экскурсиях по 30 столичным предприятиям. В связи с ограничениями из-за пандемии мы также запустили онлайн экскурсии, к которым присоединились еще около 5 млн человек. В этом году участников с соблюдением всех эпидемиологических норм ждут очные экскурсии по 34 производствам, некоторые из которых принимают посетителей впервые, например, Щербинский лифтостроительный завод», – сообщил заместитель мэра.

Жители и гости столицы смогут посетить предприятия космической, машиностроительной, пищевой промышленности. В частности, участникам расскажут об истории производства ракетных комплексов. Экскурсанты также узнают, как роботы ухаживают за рассадой, цветами и зеленью, а также познакомятся со всеми этапами переработки отходов и создания тормозных систем для поездов.

«В прошлом году в связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, состоялось только два этапа офлайн-экскурсий: первый – в феврале, еще до пандемии. Второй – в сентябре, в ограниченном режиме, с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Надеемся, что в этом году эпидемиологическая ситуация не окажет столь значительного влияния на наши экскурсионные планы», – отметил руководитель департамента инвестиционной и промешенной политики Москвы Александр Прохоров.

Кроме того, в рамках проекта все желающие могут принять участие в интеллектуальной игре «КВИЗ, ПЛИЗ!», посвященной московской промышленности. Состязания пройдут в офлайн-формате 25 апреля в конгресс-центре ОЭЗ «Технополис «Москва».

Подать заявку на участие в экскурсиях и интеллектуальных состязаниях, а также ознакомиться с полным списком предприятий-участников можно с 16 апреля на сайте: otkroimosprom.ru.