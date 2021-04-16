Стоимость нефти растет на новостях из Китая

Стоимость нефти незначительно растет в пятницу, 16 апреля, инвесторы отыгрывают экономические данные по Китаю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.11 московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставкой в июне выросла на 0,13% до отметки $67,03, майские фьючерсы на WTI растут на 0,14%, до $63,55 за баррель.

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Отмечается, что стоимость нефти растет пятую торговую сессию подряд, в общей сложности нефть за неделю подорожала на 6,5-7,2%. Сегодня на котировки повлияла статистика по Китаю, - одного из крупнейших потребителей нефти в мире.

Статистика КНР показывает, что ВВП страны в первом квартале вырос на 18,3% в годовом выражении, что стало чуть худшим показателем, чем прогноз аналитиков. При этом розничные продажи в Китае в марте подскочили на 34,2% в годовом выражении, что значительно превысило прогноз экспертов.

Цены на нефть будут продолжать оставаться в нынешнем диапазоне еще некоторое время из-за противоречивого внешнего фона, отмечает аналитик Axi Стивен Иннес.

«В США наступает автомобильный сезон, но при этом мы видим новости о том, что Индия фиксирует 200 тысяч заразившихся», - прокомментировал он ситуацию в ходе беседы с агентством Bloomberg.

Ранее нефть снижалась в рамках коррекции после резкого роста на новостях о снижении запасов сырья в США.

