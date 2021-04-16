Николя Мор займет пост президента «Автоваза»

С 1 июня 2021 года президентом «Автоваза» станет Николя Мора, который сменит на этом посту Ива Каракатзаниса.

Соответствующее назначение утвердил Совет директоров компании. При этом Мор также сохранит позицию генерального директора по операциям Groupe Renault в России и СНГ, которую он займет с 1 мая, передаёт ТАСС.

Мор является председателем совета директоров «Автоваза». На эту должность он был выбран в июне 2019 года. Мор уже занимал пост президента и гендиректора «Автоваза» с апреля 2016 года по май 2018 года. А с 1 января 2018 года он стал старшим вице-президентом Groupe Renault и руководителем региона Евразия.

В сентябре 2020 года Николя Мор был избран исполнительным вице-президентом Groupe Renault по преобразованиям. Теперь же он займёт должность генерального директора по операциям Groupe Renault в России и СНГ.

Напомним, в начале этого года группа Renault представила обновленную глобальную стратегию развития Renaulution, в рамках которой запланировано сближение румынской Dacia и российской Lada с переводом новых моделей «Автоваза» на глобальную платформу CMF-B. Вместе бренды могли бы выпускать ежегодно более 1 млн автомобилей на одной платформе.

