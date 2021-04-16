Продажи автомобилей Lada в Евросоюзе упали почти в полтора раза

В первом квартале текущего года продажи российских автомобилей Lada в Евросоюзе упали на 42,7% в годовом выражении, сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA). В общей сложности за указанный период было продано 323 машины. За март этот показатель сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года еще на 2,4%, до 166 штук.

При этом в начале апреля 2021 года концерн «АвтоВАЗ» сообщил об увеличении продаж автомобилей Lada в России на 5,4% по сравнению с прошлогодними показателями, в том числе в марте — на 3%.

В общей сложности число проданных новых автомобилей в Евросоюзе выросло в I квартале на 3,2%, до 2,56 миллиона штук.

Ранее согласно прогнозу ACEA продажи автомобилей в ЕС по итогам текущего года вырастут на 10% и начнут восстанавливаться после вызванного коронавирусом кризиса.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» с апреля текущего года отказывается от двух цветов для машин ряда Lada. По мнению экспертов рынка, это говорит о серьезном пересмотре производителем цветовой гаммы. Уточняется, что машины перестанут красить в два самых дорогих цвета «карфаген» и «тайфун». Ранее перестал применяться «плутон».

