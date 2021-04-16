Когда и где ждать жару летом 2021

Прогноз синоптиков обещает, что лето 2021 будет не только «персиковым», но и весьма жарким.

А самый пик тёплой погоды придётся в России на июль. В принципе, это традиционно самый тёплый месяц, хотя с последними странностями погоды, было бы ничего удивительного увидеть посреди лета снег и заморозки.

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Но пока метеорологи заверяют, что лето у россиян будет и закрытые для нас пляжи Турции из-за коронавируса не помешают полноценно отдохнуть не только на черноморских курортах, но и возле обычных рек и других водоёмов. Давайте посмотрим, какая погода ждёт нас в разных регионах России в июле.

Прогноз погоды на июль 2021 в Москве

В Москву настоящая летная жара, по прогнозу синоптиков, придёт уже в начале июля: с первых чисел месяца столбики термометров подскочат до отметок плюс 26-28 и уже не опустятся ниже до начала августа. Так что стоит готовить шорты и футболки, да лёгкие сарафаны жителям и гостям столицы, не забываем и про головные уборы, чтобы спасаться от палящего солнца.

При этом, согласно прогнозу погоды, второй летний месяц будет довольно ясным, максимум, что грозит это один дождливый день и немножко переменной облачности, а вот полностью пасмурных дней не планируется. Так что возможность загореть в Москве и Подмосковье появится у всех желающих. Только аккуратней – солнечные ожоги не должны испортить сезон.

Самой жаркой пока обещают вторую и третью недели месяца – градусники будут показывать до плюс 30, по ночам возможны грозы. Ближе к началу августа немного похолодает – воздух остынет до плюс 24-26.

Погода в июле 2021 в Санкт-Петербурге

В СПб в июле тоже будет жарко. Но, согласно прогнозу погоды, температура в городе на Неве станет подниматься постепенно, как будто не до конца веря, что лето уже пришло. Начнётся месяц с плюс 22-23 и переменной облачности, потом будет плюс 24-25, а к третьей неделе столбики термометров уже подскочат до плюс 27, что для Северной столицы России показатели очень даже хорошие.

При том, что из-за высокой влажности даже плюс 25 в СПб кажутся куда больше – самая настоящая баня. Да и на такой погоде риск сгореть на солнце повышается многократно, так что на пляжах не забывайте о защитных кремах. А вот осадки не запланированы, дождь робко обещают на самый конец месяца – 29-30 числа, но точно не раньше.

В целом же, согласно последненему прогнозу погоды, весь второй месяц лета в Петербурге в основном будет солнечно, небольшие облака периодически станут пробегать по небу. Температура воздуха днём не понизится до самого начала августа: в общем в СПб и Ленинградской области будет тепло, сухо, малооблачно, безветренно. Отличная погода для летнего отдыха.

Погода на курортах Крыма и Краснодарского края. Прогноз синоптиков на июль 2021

Июль в Крыму будет жарким, но дождливым. Тут, как и в Санкт-Петербурге, температура будет подниматься постепенно: начало месяца прохладное для этого региона – около плюс 24-25, но довольно быстро столбики термометров начнут ползти вверх, к концу месяца добравшись до отметки в плюс 37.

А вот осадков обещают много, синоптики прогнозируют, что рекорд по дождям в Крыму может быть побит: более 80% всех июльских дней здесь планируются дождливыми, с ветрами, штормами и грозами.

Зато на курортах Краснодарского края, по прогнозу погоды от лучших синоптиков, в середине лета будет просто лепота, как говорил один известный киноперсонаж. Весь месяц жара, солнце, никаких дождей и катаклизмов.

Например, в Сочи весь июль ожидается плюс 27-33, ни одного дня даже с переменной облачностью, никаких сильных осадков – сказка, да и только. Точно также будет в Адлере, Новороссийске и на других курортах Кубани.

Прогноз погоды на июль 2021 в Поволжье

Жара, по прогнозу синоптиков, накроет в июле также регионы Поволжья. Так, погода летом в Татарстане хоть и будет немногим прохладнее, чем в Краснодарском крае, но до плюс 27-28 воздух точно прогреется. Такая погода простоит здесь до начала августа.

Солнца будет много, хотя и дней с переменной облачностью хватит, но никаких дождей и гроз не запланировано метеорологами.

Саратовская и Самарская области также недалеко ушли от Татарстана – тепло, солнечно до плюс 33 днём и до плюс 25-27 после полуночи.

Тепло, но не жарко в июле будет в Пермском крае, где весь месяц ожидается плюс 26-27, местами возможны дожди. Чуть теплее прогнозируется июль в Чувашии: плюс 28, редкий дождь, далеко не все дни будут солнечными, возможны грозы.

Вот такие новости о погоде в июле 2021. Все мы привыкли, что синоптики часто ошибаются. Но сейчас очень хочется, чтобы на этот раз их прогнозы оказались верными, а середина лета порадовала нас очень комфортной климатической обстановкой.

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