Рауль Кастро ушел с поста руководителя Компартии Кубы

Рауль Кастро ушел с поста первого секретаря ЦК Компартии Кубы, сообщает ТАСС со ссылкой на центральный печатный орган кубинской компартии газету Granma. «Генерал армии сказал, что с удовлетворением передает руководство страной группе подготовленных лидеров, закаленных десятилетиями опыта <...>, приверженных Революции», – говорится в публикации идания.

«Я горячо верю в силу и ценность примера и понимания моих соотечественников, и пока я жив, я буду готов защищать Родину, Революцию и социализм», – приводит слова Кастро Кубинское агентство новостей.

В апреле 2018 года на Кубе начался переход власти к более молодому поколению руководителей. Тогда 86-летний Рауль Кастро, брат Фиделя Кастро, ушел в отставку с поста главы Госсовета республики, председателя совета министров и Верховного Главнокомандующего. На эти должности Национальное собрание народной власти Кубы избрало 57-летнего Мигеля Диаса-Канеля, ставшего в 2019 году президентом страны. За Раулем Кастро оставался пост руководителя Коммунистической партии Кубы.

В 1959 году под руководством Фиделя Кастро на Кубе произошла революция. Рауль Кастро принимал в ней активное участие и с 1959 года занимал высшие государственные посты. С 2006 года, после ухода в отставку Фиделя Кастро, Рауль Кастро был руководителем Кубы.