Россия объявила об ответных мерах в отношении США и Польши

Министерство иностранных дел России заявило об ответных мерах в связи с враждебными действиями США.

«Предпринятый Администрацией Дж.Байдена очередной выпад против нашей страны, разумеется, не может оставаться без ответа. В Вашингтоне, похоже, не желают мириться с тем, что в новых геополитических реалиях нет места одностороннему диктату, а обанкротившиеся сценарии «сдерживания Москвы», на которые США продолжают недальновидно делать ставку, чреваты лишь дальнейшей деградацией российско-американских отношений.На этом фоне лицемерно звучат призывы из-за океана воздержаться от эскалации, а по сути согласиться с тем, что с нами пытаются разговаривать с позиции силы. Неоднократно предупреждали и доказывали на практике, что санкционное и иное давление не только бесперспективно, но и обернется пагубными последствиями для тех, кто решается на подобные провокации», – говорится в заявлении МИД.

В ответ Россия вышлет сотрудников дипломатических миссий США «в количестве, соразмерном с осуществленной американскими властями акцией против российских дипломатов». Кроме того, опубликован список американских действующих и бывших чиновников, которым запрещен въезд в Россию. Это Мэррик Гарланд, генеральный прокурор США; Майкл Карвахаль, директор Федерального бюро тюрем США; Алехандро Майоркас, министр внутренней безопасности США; Сьюзан Райс, советник Президента США по внутренней политике, бывшая постоянный представитель при ООН и помощник по национальной безопасности; Кристофер Рэй, директор ФБР; Эврил Хейнс, директор Национальной разведки США; Джон Болтон, бывший помощнику президента США по национальной безопасности и постоянному представителю при ООН, и Роберт Вулс, бывший директор ЦРУ.

Кроме того, МИД заявил, что обратил внимание, «как быстро в Варшаве «подпели» Администрации США, потребовав отъезда из Польши трех российских дипломатов». В качестве ответного шага из России будут выдворены пять польских дипломатов.