Курс доллара: рублю предрекли большой отскок

Курс доллара снижается к рублю в ходе торгов в пятницу.

Доллар к рублю начал торги на отметке 76.07 в то время как евро начал день на уровне 90.96. К 17:00 американский доллар упал и достиг уровня 75.88 рубля, евро при этом так же показал негативную динамику, дойдя до отметки 90.9 рубля. Индекс доллара в свою очередь снизился на 0.13% и за тот же период,дошел до отметки 91.57 пункта.

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«На старте сессии рубль испытал кратковременное давление несмотря на позитивный внешний фон, но быстро перешел к активному росту, обновив апрельский максимум к доллару и недельный — к евро. Мировые рынки сохраняют позитивную тенденцию, чему способствует сильная статистика по экономике США, вышедшая вчера и в целом на текущей неделе. Несмотря на это доходности американских гособлигаций снижаются, что выступает дополнительным драйвером роста рисковых активов»,- комментирует рынок аналитик БКС Дмитрий Бабин, Он отметил также, что для нас дополнительным позитивом выступает исчезновение санкционной неопределенности, по крайней мере на краткосрочном горизонте.

Санкционные риски временно приостановили своё влияние на курс рубля, поскольку ожидания "драконовских" санкций не оправдались, отмечает Александр Кочетков из Открытия Брокер.

"В потенциале США продолжат оказывать давление на Россию, но это, скорее всего, случится через некоторое время. Пока на курс рубля будут работать фундаментальные факторы положительного счёта текущих операций, относительно привлекательная доходность ОФЗ, дорогая нефть и наступающий налоговый период.

Вполне вероятно, что на горизонте недели рубль сможет вернуться в диапазон 73,0-75,0 за доллар. Впрочем, некоторая нервозная реакция всё ещё способна проявиться на фоне ответных шагов Москвы по американским санкциям", - отмечает Кочетков.

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