На острове Русский создадут инжиниринговый космический центр

Государственная корпорация «Роскосмос» совместно с Дальневосточным федеральным университетом планируют создать на острове Русский во Владивостоке инжиниринговый космический центр, сообщает пресс-служба Вуза. Новое объединение будет носить название Дальневосточный региональный центр дистанционного зондирования Земли.

В ДВФУ по планам Роскосмоса будут развернуты научные лаборатории для реализации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

Совместная работа организаций будет направлена на использование результатов космической деятельности, популяризацию этого научного направления и подготовку высококвалифицированных кадров для ракетно-космической промышленности, отмечается в сообщении по итогам заключенного соглашения.

Новый проект будет развиваться по следам поручения российского президента Владимира Путина по организации на острове Русский высокотехнологичного инжинирингового комплекса.

