Санкции США могут принести даже некоторую пользу российским активам

Российские гособлигации быстро вернули большую часть потерь после введения Вашингтоном очередного пакета санкций, затронувших на этот раз впервые рублевый долг. 15 апреля рынки потеряли целых 2%, но затем постепенно отыграли из них 1,4%.

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Как следует из объяснений президента Байдена, новые санкции были введены по привычному набору обвинений, начиная с Крыма и заканчивая вмешательством в американские выборы.

«Это еще не самый худший сценарий, - уверен портфельный менеджер Aberdeen Standard Investments Виктор Жабо.- Конечно, он усиливает неопределенность, и это плохо. Санкции - очередной шаг на том же очень долгом пути. Поэтому мне кажется, что через несколько месяцев могут появиться новые санкции. Но до этих пор все будет нормально, если, конечно, на Донбассе не произойдет военная эскалация».

Наиболее чувствительным специалисты считают атаку на российский суверенный долг в рублях. С 14 июня американским инвесторам запрещено покупать российские гособлигации новых выпусков, деноминированные в рублях.

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Это не первые санкции, касающиеся суверенного долга России. С 2014 года американские банки и инвесторы не имеют права покупать российские гособлигации в иностранной валюте.

Причем российские облигации положительно отреагировали на новости о телефонном разговоре между президентами США и РФ и возникновения перспективы встречи между ними, на следующий день, после объявления о введении новых санкций, снова развернулись. Однако после того, как начали появляться детали санкций, они отыграли большую часть потерь.

Ставки на торгуемых на внутреннем рынке деноминированных в рублях Облигациях федерального займа (ОФЗ) поднялись почти на 20 базисных пунктов и достигли 7,37%. Они совсем немного не дотянули до годового максимума, достигнутого на прошлой неделе, но затем опустились в район 7,16%.

Пятилетние кредитные дефолтные свопы (CDS) выросли в начале торговой сессии на 15 базисных пунктов и превысили 118 пунктов, но после незначительной коррекции опустились к 105 пунктам.

В последние месяцы угроза введения новых санкций и обострение обстановки на Донбассе оказывали сильное давление на российские активы.

«Как это ни парадоксально звучит,- говорит глава исследовательской компании MUFG Эшан Хоман,- но эта определенность улучшает перспективы российских рисковых активов. Правда, лишь после того, как напряженность спадет и пыль осядет».

При помощи ОФЗ Москва финансирует бюджетный дефицит. По данным Центробанка, суммарный их выпуск составляет 13,86 трлн рублей. На долю зарубежных инвесторов, в основном пенсионных фондов, приходится немногим более 3 трлн рублей или приблизительно 23%.

Американским инвесторам принадлежит почти 7% ОФЗ. С учетом новых аукционов, запланированных Минфином РФ, спрос упадет почти на 3,4 млрд долларов.

Если к запрету на покупку рублевых гособлигаций присоединится и Великобритания, то спрос снизится еще на 7%. На ЕС приходится 5%, хотя относительно участия в санкциях против ОФЗ Брюсселя, подчеркивает Reuters, существуют серьезные сомнения.

Прямые закупки ОФЗ российским Центробанком маловероятны. Однако регулятор и Минфин, полагает Софья Донец из Renaissance Capital, могут «попросить» крупнейшие российские банки взять на себя компенсацию потерь от ухода иностранных инвесторов.

В прошлом ущерб, причиненный западными санкциями российскому финансовому рынку, был серьезным, но краткосрочным. Не исключено, чт о ситуация повторится и в этот раз.