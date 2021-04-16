Почти 2 тыс. арендаторов в Москве смогут получить отсрочку обеспечительных платежей – заммэра Ефимов

Московские предприниматели могут воспользоваться новой мерой поддержки: теперь при продлении договоров аренды нежилых помещений они могут перенести срок обязательной предварительной платы за последние пять месяцев аренды до конца 2022 года. Отсрочку могут получить физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений со ссылкой на заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

«Новая мера поддержки рассчитана на предпринимателей, которые планируют продлить договоры аренды, а также на бизнесменов, которые уже сделали это в период с 5 марта 2020 года до 22 марта 2021 года, но еще не внесли обязательный платеж за последние пять месяцев аренды. Получить отсрочку смогут 1,8 тысячи предпринимателей, срок действия договоров аренды которых уже истек или завершится в 2021 году. Обратиться за отсрочкой бизнес может до конца 2022 года. Соответствующая мера поддержки позволит снизить финансовую нагрузку на предпринимателей в период восстановления экономики», – сообщил заместитель мэра.

Он добавил, что внести отложенные пятимесячные платежи необходимо до 31 декабря 2022 года. Схема оплаты определяется арендатором. Решение о введении новой меры поддержки принято совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей по Москве и Общероссийской организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России».

«В процессе коммуникации стало ясно, что отсрочка по аренде государственной и муниципальной собственности – одна из самых востребованных мер поддержки. По мнению бизнеса, в условиях восстановления экономики обеспечительный платеж – эта серьезная нагрузка: в среднем, сумма депозита за 5 месяцев для химчистки или прачечной составляет 10 млн рублей. Новая поддержка города снизит финансовую нагрузку на бизнес и позволит предприятиям увеличить обороты», – добавила московский бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева.

Воспользоваться отсрочкой обеспечительных платежей при пролонгации аренды могут только добросовестные арендаторы, которые не имели задолженности по договорам аренды и не нарушали их условий при использовании городских помещений, пояснил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

При продлении срока договора аренды нежилых помещений в течение 15 дней с момента его государственной регистрации предприниматели должны оплатить обеспечительный платеж за последние пять месяцев аренды. Это позволяет городу избежать финансовых потерь в случае недобросовестного поведения арендаторов и досрочного прекращения отношений с ними. Обеспечительный платеж не взимается с организаций, которые финансируются из бюджета.