Стартовала продажа билетов на Фестиваль Бенуа де ла Данс-2021

Несмотря на Covid-19, зрители вновь увидят самые яркие новые работы в области танца СО ВСЕГО МИРА. Билеты уже сейчас можно приобрести в кассах и он-лайн на сайте Большого театра - www.bolshoi.ru, а также на сайте Центра Бенуа – www.benois.theatre.ru

8 июня зрителей ждет Гала-концерт звёзд балета – номинантов 2020-2021 года на Приз «Бенуа де ла Данс» и награждение победителей. Перед началом гала-концерта жюри под председательством Юрия Григоровича объявит имена новых лауреатов Приза "Бенуа де ла Данс".

9 июня публику ожидает гала-концерт «Звезды Бенуа де ла Данс - лауреаты разных лет».

«Пожалуй, главное, что мне хотелось бы выделить, говоря о программе этого непростого года – в гала будут представлены работы, созданные в период пандемии, а некоторые - специально для концертов Бенуа», – рассказала артистический директор Фестиваль Бенуа де ла Данс Нина Кудрявцева-Лури.

В первый вечер премьер Американского театра балета, Герман Корнехо получит наконец свой Приз, присуждённый ему в 2014 году! Он исполнит Соло под песню Жака Бреля, которое ставит для него лауреат Бенуа де ла Данс "За Жизнь в искусстве" Туайла Тарп - мировая премьера! Солисты Балета Ганновера представят новую работу Марко Гёкке, номинированного на Приз Бенуа 2020-2021 за балет «Кунсткамера». Сцену из балета «Отель «Сесиль» (номинация Андрея Кайдановского) покажут ведущие танцовщики Баварского государственного балета. Отрывок из балета «Анна Каренина» Юрия Посохова (номинация 2020-2021) исполнят, совместно с Темуром Сулуашвили, солисты Балета Джоффри (Чикаго) Виктория Джаяни и Альберто Веласкес. Солистка Балета Дрезден-Франкфурт Анне Юнг с партнёром исполнят дуэт в хореографии Якопо Годани, поставленный специально для этого гала. Этуали Парижской Оперы - Амандин Альбиссон и Матьё Ганьо станцуют отрывок из «Кармен» (номинацию Амандин). Танцор Фламенко Хесус Кармона, основатель труппы «Компания Хесуса Кармоны», представит соло в своей хореографии.

Прима-балерина Большого театра Екатерина Крысанова исполнит Па де де из второго акта балета «Жизель». Она номинирована за заглавную роль в этом спектакле (редакция А.Ратманского). Прима-балерина Нью-Йорк Сити балета, Сара Мёрнс представит свою номинацию – Соло в постановке Мёрса Кэннингхэма. Солист Балета Земпер-Оперы Хон Вальехо представит номер “Жду тебя снова”.

Во второй вечер звезда мирового балета, прима-балерина Большого театра и этуаль театра Ла Скала Светлана Захарова исполнит с Якопо Тисси дуэт из балета Мауро Бигонзетти «Караваджо». Премьер Большого театра Семён Чудин представит мировую премьеру - Соло, которое ставит для него Илья Живой. Прима-балерина Королевского балета Великобритании Наталия Осипова со своим партнёром Джейсоном Киттельбергером станцует Дуэт и Соло из балета «Медуза», поставленного лауреатом Бенуа Сиди Ларби Шеркауи для лондонской труппы. Этуали Парижской Оперы - Амандин Альбиссон и Матьё Ганьо покажут «3 Прелюда» на музыку С.Рахманинова в хореографии американского хореографа Бена Стивенсона. А Хесус Кармона станцует соло из балета «Игра», за который он номинирован.

В гала-концерте также примут участие звезды Большого театра со своими партнерами: Иван Васильев, Ольга Смирнова, Денис Родькин, а также прима-балерина Английского национального балета (с сентября 2021 года) Мария Кочеткова и артисты Мариинского театра. Прима-балерина Мариинского театра Екатерина Кондаурова представит с Романом Беляковым номер «Flashback». А Премьер Мариинского театра Кимин Ким исполнит с прима-балериной Большого театра Евгенией Образцовой Па де де из балета «Талисман».

Возрастная категория: 16+

Следите за информацией о Программе в Интернете на официальных ресурсах Фестиваля:

Сайт: benois.theatre.ru/

Facebook: https://www.facebook.com/BenoisDeLaDanse

Vk: vk.com/benois_de_la_danse

Instagram: https://www.instagram.com/benois_de_la_danse_official/

Тwitter: twitter.com/BenoisDeLaDanse

Информация о Призе:

Международный балетный Приз «Бенуа де ла Данс» (Benois de la Dansе), известный в мире как «Балетный Оскар», присуждается ежегодно за наиболее выдающиеся работы в области хореографии за минувший год.

Приз Benois de la Danse учрежден в 1991 году в Москве Международной ассоциацией деятелей хореографии, ныне Международный Союз деятелей хореографии, и представлен впервые в том же году на сцене Большого театра России.

С первого дня существования Программы её художественным руководителем и, по должности, председателем жюри является президент международного Союза деятелей хореографии, выдающийся хореограф Юрий Григорович. Дирекция и Организатор Программы – общественная некоммерческая организация «Центр Бенуа». Автор статуэтки Приза – известный скульптор Игорь Устинов, представитель прославленного семейства Бенуа.

Ежегодно сменяемое международное жюри, состоящее из самых авторитетных деятелей мировой хореографии: руководителей крупнейших балетных трупп, выдающихся хореографов, известных педагогов, звёзд мирового балета, выдвигает номинантов и, работая на протяжении года, в итоге определяет лучших.

С самого начала, в 1992 году, ЮНЕСКО приняла этот Проект под свой патронаж, высоко оценив его огромный творческий потенциал и способность влиять на процесс развития балета в России и мире. В 1996 году Приз включен в программу ЮНЕСКО «Всемирное десятилетие культуры», а в 2008 году Центр Бенуа становится членом Международного Совета Танца при ЮНЕСКО.

В 2002 г. году Министерство Культуры Российской Федерации включило Проект в Федеральную программу «Культурное наследие России».

В 2009 проект «Бенуа де ла Данс» получил патронат и право на логотип Европейского культурного парламента как Программа международного значения.

За 28 лет своего существования Приз «Бенуа де ла Данс» вручался в Москве, в Большом театре и Государственном Кремлёвском дворце, во Дворце ЮНЕСКО в Париже, в Национальном театре в Варшаве, в Государственной Опере Унтер ден Линден в Берлине, в Государственном театре в Штутгарте.

В 2002 году Проект снова вернулся на сцену Большого театра России, а в 2004 году стал Фестивалем мирового балета.

Сбор от Гала-вечеров Фестиваля передаётся в виде персональной материальной помощи ветеранам балета различных танцевальных коллективов Москвы.