ЦБ отозвал лицензии еще у двух банков

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у двух банков – Интерпромбанка и у екатеринбургского банка «Нейва», говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Последний занимал 188 место в российской банковской системе по величине активов. Решение отозвать лицензию было принято после обнаружения нарушений финансовой организацией законов, которые регулируют банковскую деятельность. В частности банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по к ссудной и приравненной к ней задолженности, сообщает регулятор. Он отметил, что банк совершал сделки с «непрофильными активами в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения».

Помимо этого «Нейва» допускал «неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем», говорится в сообщении.

Что касается Интерпромбанка, то главными нарушениями банка стали проблемные ссуды, которые составляли подавляющее большинство кредитного портфеля, а также тот факт, что банк вовлечен в ряд судебных разбирательств.

На фоне ухудшения качества кредитного портфеля Интерпромбанк, начал проводить «схемные сделки с непрофильными активами для камуфлирования реальной величины принимаемых рисков и завышения величины капитала», пояснили в Центробанке.

Кроме того за прошлый год ликвидные активы банка снизились до критического уровня, все факторы вместе привели к неэффективности деятельности Интерпромбанка. По итогам 2020 года убыток банка составил 3,9 млрд рублей или 57% от величины его капитала, уточнили в пресс-релизе.

