Цифровым юанем впервые оплатили билет на самолет

Цифровой юань впервые был использован в Китае для покупки билета на самолет, сообщает информационный ресурс «Пэнпай». В Шанхае авиакомпания Spring Airlines уже начала принимать соответствующую форму платежей.

Уточняется, что первый билет за цифровые юани стоимостью 560 юаней, что в пересчете составляет приблизительно $86, был куплен на рейс, следующий по маршруту Шанхай-Шэньчжэнь. В стране заверили, что это положило начало использованию китайской криптовалюты в сфере гражданской авиации.

Уточняется, что купить авиабилет за цифровые юани можно, скачав официальное мобильное приложение авиакомпании Spring Airlines. В разделе «Варианты оплаты» опция платежа с помощью цифрового юаня открывается в отдельном окне.

КНР сегодня является мировым лидером по разработке национальной цифровой валюты, оплата которой доступна даже без доступа в интернет. С конца 2019 года цифровой юань тестировался в городах Шэньчжэнь, Сучжоу, Чэнду, Пекин и новой экономической зоне Сюнъань, расположенной под Пекином. В октябре прошлого года к тестовым территориям добавились Шанхай, Чанша, Сиань, Циндао, Далянь и провинция Хайнань.

