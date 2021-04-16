Турция обрушила курс биткойна

На фоне запрета властями Турции расчетов в криптовалютах в стране курс биткойна упал до $61 000, передает портал Coinmarketcap, который анализирует сведения с крупнейших криптовалютных бирж.

По состоянию на 10:13 по московскому времени, курс биткойна потерял 3,06% и торгуется по $61,359. Также показала снижение курса вторая по капитализации криптовалюта Ethereum, которая потеряла 2,51%, до $2,411.

Специалисты отмечают, что так рынок отреагировал на решение турецкого Центробанка, который накануне ввел запрет на использование криптовалют при оплате товаров и услуг.

«Поставщики платежных услуг не смогут разрабатывать бизнес-модели таким образом, чтобы криптоактивы использовались прямо или косвенно при предоставлении платежных услуг и выпуске электронных денег, и не смогут предоставлять какие-либо услуги, связанные с такими бизнес-моделями», — говорится в сообщении регулятора Турции.

В ходе торгов 14 апреля курс биткойна впервые перешагнул отметку в $64 000. С начала года криптовалюта подорожала более чем в девять раз.

Резкое подорожание биткойна началось после покупки компанией Tesla биткойна на $1,5 млрд, и с тех пор цена криптовалюты регулярно ставит рекорды. В середине ноября стоимость впервые с декабря 2017 г. поднялась выше $18 тыс.

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