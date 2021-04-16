В Кремле пообещали, что Россия ответит на санкции США

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ на санкции Вашингтона и высылку 10 российских дипломатов, заявил, что принцип взаимности никто не отменял.

При этом представитель Кремля отметил, что всё будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина, передаёт РИА Новости.

«В целом принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял, это в принципе является основополагающим, – подчеркнул Песков. – Но еще раз скажу вам, что всё будет зависеть от решения, которое примет президент».

Кроме того, пресс-секретарь президента России сказал, что возможная встреча президентов РФ и США не оговаривается какими-либо условиями.

«Хочу напомнить, что Путин предлагал встретиться в предстоящие несколько дней, а потом он говорил "или в другое время позже". И он не говорил о каких-либо условиях», – сказал Песков.

Что касается выступления самого Байдена, то по словам пресс-секретаря президента РФ, глава Белого дома сделал ряд предложений.

«Причём предложение о встрече фактически оно во многом пересекается с тем предложением, которое ранее озвучил президент Путин ... разумеется, потребуется какое-то время, чтобы проанализировать это предложение и в соответствии с решением нашего президента ответ будет в той форме и тогда, в такой форме и когда примет решение Путин», – резюмировал Песков.

Напомним, 15 апреля, Вашингтон ввёл санкции в отношении нашей страны. В частности, с 14 июня финансовым учреждениям США запрещается прямая покупка долговых ценных бумаг у ЦБ РФ и Минфина РФ, а также у Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Кроме того, вводятся ограничения против шести российских технологических компаний, которые якобы «оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб» – под санкции Вашингтона попал военный технополис «Эра».

Санкционный список США пополнился 32 компаниями и гражданами РФ «за вмешательство в выборы». В числе фигурантов этого списка первый заместитель руководителя администрации президента Алексей Громов (который уже находится под санкциями) и компании Евгения Пригожина.

Помимо этого, США высылают десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. По мнению американской стороны, среди них есть представители российских разведывательных служб. Также санкции введены против восьми физических и юридических лиц, связанных с Крымом, включая членов правительства республики.

Позже президент США Джо Байден выступил с обращением, в котором рассказал своё видение отношений с РФ. Глава Белого дома охарактеризовал отношения двух стран как «диалог великих держав» и «гордых народов», которые заботятся о своем будущем.

При этом он подчеркнул, что США могли бы «зайти дальше» в вопросе санкций против России, но президент по пока, по его словам, он «решил действовать пропорционально».