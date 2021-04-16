В Кремле посоветовали послу США отправиться в Вашингтон

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков предложил послу США в Москве Джону Салливану отправиться в Вашингтон для проведения там консультаций, сообщает «Интерфакс». «Посол [Анатолий] Антонов продолжает консультации, ситуация достаточно многослойная, в ней нужно подробно разобраться, тем более, что в Вашингтоне тоже непонятное происходит порой. По крайней мере, не до конца понятное, поэтому сегодня Юрий Ушаков порекомендовал послу Джону Салливану тоже поехать в свою столицу и провести там подробные серьезные консультации», – сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

Глава МИД России добавил, что после пресс-конференции его ведомство обнародует ответные меры Москвы на санкции США. «Одновременно мы буквально после этой пресс-конференции выпустим заявление МИД, в котором изложим все меры, которые мы одобрили – президент России одобрил эти меры в ответ на абсолютно недружественные, ничем не спровоцированные действия, которые были объявлены Вашингтоном в отношении РФ, наших граждан, физических, юридических лиц и в отношении нашей финансовой системы», – заявил Лавров.

Сегодня, 16 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что посла США в Москве Джона Салливана пригласили в администрацию президента, где помощник президента Юрий Ушаков изложил ему ответные меры России на последние санкции США.

15 апреля, США ввели санкции в отношении России. В частности, с 14 июня финансовым учреждениям США запрещается прямая покупка долговых ценных бумаг у ЦБ РФ и Минфина РФ, а также у Фонда национального благосостояния (ФНБ). Кроме того, вводятся ограничения против шести российских технологических компаний, которые якобы «оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб» – под санкции Вашингтона попал военный технополис «Эра». Санкционный список США пополнился 32 компаниями и гражданами РФ «за вмешательство в выборы». В числе фигурантов этого списка первый заместитель руководителя администрации президента Алексей Громов (который уже находится под санкциями) и компании Евгения Пригожина.

Помимо этого, власти США высылают десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. По мнению американской стороны, среди них есть представители российских разведывательных служб. Также санкции введены против восьми физических и юридических лиц, связанных с Крымом, включая членов правительства республики.

17 марта президент США Джо Байден в интервью телеканалу АВС заявил, что российский лидер Владимир Путин ответит за «вмешательство» в президентские выборы в США. Кроме того, американский президент заявил, что считает своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей».

18 марта министерство иностранных дел России заявило, что посол в США Анатолий Антонов приглашён на консультации в Москву, на которых проанализируют перспективы отношений с Вашингтоном.