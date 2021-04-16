В Крыму сравнили новые санкции США с «анекдотом»

Новые санкции США, введенные против России, по своей сути напоминают скверный анекдот, поделился мнением глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

«Новейшие американские санкции в отношении Крыма напоминают скверный анекдот, придумать который могли только отчаянные выдумщики», - рассказал он агентству РИА «Новости».

Он заявил также, что у него сложилось впечатление, что с приходом Байдена в Госдепе возник дефицит кадров «и туда теперь берут только по справке из шоу "95 квартала"». По словам Молохова, американские власти только смешат весь мир своими бесполезными санкциями.

«Вот только американцам пора не плодить неудачные шутки, а взяться за ум и начать уважать выбор крымчан жить на своей исторической родине в России», - резюмировал Молохов.

Ранее США ввели санкции против чиновников и организаций, ответственных за строительство Крымского моста и ситуацию с Крымом. За якобы жестокое содержание заключенных под санкции попало также СИЗО-1 УФСИН по Крыму и Севастополю.

