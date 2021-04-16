В марте оборот торговли и услуг Москвы вырос почти на треть - Кирилл Пуртов

Оборот московских организаций торговли и услуг в марте 2021 года вырос на на 28% до 1,18 трлн рублей по сравнению с показателем марта прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы со ссылкой на министра правительства столицы, руководителя департамента Кирилла Пуртова.

«С февраля, после небольшого январского спада потребительской активности, совокупные обороты торгующих и оказывающих услуги организаций вновь превышают 1 трлн рублей в месяц, на который они вышли в ноябре прошлого года. В марте обороты предприятий торговли выросли на 17% - до 539,3 млрд рублей, в частности, торговля непродовольственными товарами показала прирост на 23% - 285,4 млрд. рублей. Выручка сферы услуг за март достигла 642,5 млрд рублей, увеличившись на 39% по сравнению с мартом минувшего года», - пояснил министр.

Оборот наиболее пострадавших от ограничений в пандемию отраслей в марте 2021 года составил 359,5 млрд рублей, что на 32% больше, чем в марте 2020 года. Это максимальный показатель с октября 2019 года. Между тем на пике первой волны ограничений в апреле и мае 2020 года оборот пострадавших отраслей упал соответственно до 98 млрд рублей и 121,8 млрд рублей. По итогам марта 2021 года, бытовые услуги показали рост оборота на 21% к марту прошлого года – до 8,1 млрд рублей, общественное питание – на 23%, до 30,7 млрд рублей, организации культуры, спорта и досуга на 70% - до 14,6 млрд рублей, добавил Кирилл Пуртов.