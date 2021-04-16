В Минздраве назвали основную причину смертности в России

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал основную причину смертности в нашей стране.

По его словам, самой распространенной причиной смертности в России являются болезни, связанные с болезнями сердца и сосудов, передаёт РИА Новости.

«В структуре причин смертности населения в России и в мире сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему являются самой распространенной причиной», – сказал Мурашко в ходе коллегии Минздрава.

При этом чиновник отметил, что наличие болезней сердца и перенесенная ранее сосудистая катастрофа являются одним из факторов риска для развития тяжелого течения коронавируса.

«Именно поэтому борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями не прекращалась даже в период пандемии COVID-19», – резюмировал Мурашко.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России выявлено 8 995 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа.

В общей сложности с начала эпидемии в нашей стране зарегистрировано 4 684 148 случаев коронавирусной инфекции. Число летальных исходов достигло 104 795, из которых 397 пациентов скончались за последние сутки. Успешно перебороли заболевание 4 310 557 россиян, из которых выписаны из больниц за последние 24 часа выписаны 9 109 человек.

В столице второй день подряд число выявленных случаев COVID превышает 2,4 тыс. В Москве за сутки выявили 2 476 новых случаев инфекции, 57 пациентов умерли, еще 1 901 выздоровел.

В столице второй день подряд число выявленных случаев COVID превышает 2,4 тыс. В Москве за сутки выявили 2 476 новых случаев инфекции, 57 пациентов умерли, еще 1 901 выздоровел. На втором месте находится Санкт-Петербург (+704), на третьем расположилась Московская область (+595). В топ-5 вошли Ростовская область (+285) и Нижегородская область (+219).