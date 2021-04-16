В московском районе Коптево на месте самостроя появились новый детский городок и фестивальная площадка – заммэра Ефимов

В районе Коптево в Москве на месте демонтированного самостроя площадью 127,1 квадратного метра оборудовали новый детский городок. Также здесь появился сквер. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

«В первом квартале этого года было ликвидировано 476 незаконных объектов, которые искажали архитектурный облик города или препятствовали созданию общественных пространств. Освобожденные территории благоустраивают. К примеру, в жилом квартале в Коптеве на месте демонтированного самостроя организована современная зона для отдыха и прогулок с детьми. Здесь появились новые игровые и спортивные площадки, место для детских мастер-классов. Для проведения музыкальных и танцевальных представлений возведена сцена. Также был установлен павильон, где продают свежие фермерские продукты», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Земельный участок, на котором появились новые общественные пространства, расположен по адресу: Коптевский бульвар, владение 18а, строение 1. Раньше здесь уже располагалась детская игровая зона «Бригантина» — именно на ее территории Госинспекция по недвижимости обнаружила самострой.

«Незаконная постройка была возведена с нарушением условий договора аренды, согласно которым производство земляных работ и возведение каких-либо капитальных строений и сооружений на данной территории запрещено. Вопреки всем запретам, без разрешительной документации было возведено здание. Нарушителю было предписано освободить земельный участок и ликвидировать незаконную постройку», — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Владелец незаконного строения добровольно демонтировал здание. С приходом тепла в детском городке высадят кустарники, разобьют цветники и обновят газоны.