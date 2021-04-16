В России выявлено за сутки почти 9 тысяч новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 8 995 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа, передает оперштаб. В общей сложности с начала эпидемии в РФ зарегистрировано 4 684 148 случаев коронавирусной инфекции. Число летальных исходов достигло 104 795, из которых 397 пациентов скончались за последние сутки. Успешно перебороли заболевание 4 310 557 россиян, из которых выписаны из больниц за последние 24 часа выписаны 9 109 человек.

В столице второй день подряд число выявленных случаев COVID превышает 2,4 тыс. В Москве за сутки выявили 2 476 новых случаев инфекции, 57 пациентов умерли, еще 1 901 выздоровел.

В столице второй день подряд число выявленных случаев COVID превышает 2,4 тыс. В Москве за сутки выявили 2 476 новых случаев инфекции, 57 пациентов умерли, еще 1 901 выздоровел. На втором месте находится Санкт-Петербург (+704), на третьем расположилась Московская область (+595). В топ-5 вошли Ростовская область (+285) и Нижегородская область (+219).

Наименьший прирост зафиксирован в Тыве (+2), в Еврейской АО и в Чукотском АО (+1). Ни одного заболевшего за сутки - в Ненецком АО.

Коронавирус, статистика в России

Коронавирус в России: за сутки выявлено менее 8 тыс. новых случаев коронавируса