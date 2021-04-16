В Роструде рассказали, как получить дополнительные выходные в мае

Работодатели могут проявить инициативу и предоставить своим сотрудникам дополнительные выходные на майские праздники, рассказали «Российской газете» в Роструде.

При этом сотрудники, желающие получить еще несколько дней отдыха, должны помнить, что это уменьшит норму рабочего времени и, как результат, повлечь за собой уменьшение зарплаты.

«Если инициатива исходит от работодателя, последний должен решить вопрос об оплате этого выходного дня», — отметили в Роструде.

Для оформления таких выходных потребуется составление локального нормативного акта, который можно издать в произвольной форме, поскольку унифицированная форма такого приказа отсутствует. В документе необходимо указать, что предоставленный выходной день является оплачиваемым.

Ранее в Госдуме предложили предоставлять дополнительный отпуск отцам новорожденных детей. Автором идеи является депутат Госдумы Иван Сухарев. Предложение он направил в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова. Он напомнил, что сегодня мужчины могут взять кратковременный отпуск по уходу за ребенком до пяти дней, но его не оплачивают.

