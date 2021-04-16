В Турции суточный антирекорд инфицированных коронавирусом

В Турции за прошедшие сутки коронавирус был выявлен у 63 тыс человек, а 289 пациентов умерли от COVID-19, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Anadolu.

В течение последнего месяца ежедневное количество инфицированных в Турции выросло в четыре раза. Если в период с 1 по 10 марта фиксировалось от 10 тыс до 15 тыс случаев инфицирования коронавирусом в сутки, то в начале апреля это число составляло более 40 тыс в день. А в течение последних трех дней в стране фиксируется более 60 тыс случаев инфицирования коронавирусом.

Всего за время пандемии в Турции 4,15 млн человек были инфицированы коронавирсом, а более 35 тыс пациентов скончалось.

12 апреля, вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Исключение будет сделано для двух рейсов в неделю по направлению Стамбул — Москва и вывозных рейсов.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что российские власти могут изменить свой подход к оценке безопасности отдыха россиян в стране после визита делегации, которая оценит ситуацию на месте

13 апреля Турция ввела частичный локдаун в стране из-за роста количества выявляемых заражений коронавирусом. В стране запрещаются поездки между городами за исключением неотложных ситуаций. «Турция ужесточит меры против COVID-19 и введет частичный локдаун в течение первых двух недель Рамадана», – сказал президент Турции Реджеп Эрдоган.