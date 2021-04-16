В Великобритании обнаружили новый штамм-мутант коронавируса

На территории Великобритании обнаружен новый штамм-мутант коронавируса. Предположительно, он может оказаться более заразным и менее восприимчивым к вакцинам, чем бразильский и южноафриканский варианты.

Согласно данным британского Управлению по охране общественного здоровья, выдержки из которого публикует РИА Новости, новый вариант COVID-19, впервые выявленный в Индии, имеет несколько мутаций.

В настоящее время в Великобритании 77 выявили уже случаев нового штамма. В этой связи принимаются все меры по охране общественного здоровья населения, в том числе будет обеспечено усиленное выявление контактов.

По словам профессора медицины в университете Восточной Англии Пола Хантера, в новом штамме вируса сразу две белковых мутации, что может создать огромные проблемы. В частности, утверждается, что данный штамм может оказаться даже менее контролируемым вакцинами, чем бразильский и южноафриканский варианты.

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