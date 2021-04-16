В ВТБ заявили о росте спроса на льготную ипотеку в 1,5 раза после снижения ставки

Спрос на ипотеку в банке ВТБ вырос в 1,5 раза за первую неделю действия предложения со сниженной ставкой по программе с государственной поддержкой.

В пресс-службе кредитной организации отметили, что заёмщики отреагировали на дисконт ростом числа заявок. Так, всего за неделю количество желающих взять ипотечный кредит выросло в 1,5 раза, передаёт агентство «Интерфакс».

По словам заместителя руководителя департамента розничного бизнеса вице-президента ВТБ Евгения Дячкина, в планах банка на первые два квартала 2021 года выдать 150 млрд руб. льготной ипотеки.

Ранее сообщалось, что банк ВТБ снизил ставки по своим ипотечным программам. В частности, начиная с 9 апреля ставка по льготной ипотеке снижена до 5,8% годовых, по рефинансированию ипотеки – до 7,8%.

«В рамках программы с государственной поддержкой ставка снижается на 0,3 п. п., до 5,8% годовых. Рефинансирование ипотеки других банков теперь доступно под 7,8%, а сама ставка снижена на 0,4 п. п.», –говорится в пресс-релизе кредитной организации.

При этом в банке уточнили, что одним из основных факторов роста ипотечных продаж по-прежнему является ипотека с государственной поддержкой. Так, только в этом году ВТБ выдал по этой программе уже 65 млрд руб. При этом доля программы в общем объёме ипотечных продаж банка составляет около 30%.

Напомним, ещё в октябре 2020 года в банке ВТБ отменили обязательное требование к сумме первоначального взноса по ипотечному кредиту для заемщиков, которые используют средства маткапитала.

В частности, банк упростил оформление ипотеки для этой категории заёмщиков. При этом отмечается, что предложение доступно для покупки недвижимости как на первичном, так и на вторичном рынке, но при строгом условии, что клиент имеет право на получение маткапитала в размере не менее 10% от стоимости приобретаемого жилья.

В первом месяце это года россияне получили новых ипотечных кредитов почти на 260 млрд руб., что на 37% больше, чем в январе 2020 года, а совокупный ипотечный портфель достиг 9,18 трлн руб.

Таким образом, за последние шесть лет ипотека в РФ подешевела вдвое, а портфель ипотечных кредитов вырос в 2,6 раза. Подробно об этом читайте в материале журнала «Эксперт» «За шесть лет ипотека подешевела вдвое».