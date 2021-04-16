Завод в Москве выпустил рекордное количество лифтов – заммэра Ефимов

Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ) в первом квартале 2021 года изготовил 2021 лифт, что стало рекордом по сравнению с аналогичными показателями прошлых лет. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

«Щербинский лифтостроительный завод является одним из крупнейших производителей лифтов в России. За время работы предприятие выпустило более 220 тысяч лифтов. В прошлом году на заводе изготовили более 9 тысяч лифтов. В рамках контрактов, заключенных в первом квартале этого года, предприятие поставит заказчикам в общей сложности 3543 лифта – это на 50% больше, чем за аналогичные периоды последних двух лет. По количеству изготовленной продукции за три месяца этого года завод превысил собственный рекорд и выпустил 2021 лифт», – сказал заместитель мэра.

ЩЛЗ – активно развивающееся и высокотехнологичное предприятие, с мая 2019 года обладает статусом промышленного комплекса Москвы.

«В начале прошлого года на заводе была начата масштабная модернизация, которую планируют завершить к концу 2022 года. Проект трансформации состоит из двух этапов, первый из которых уже реализован более чем на 60%. В результате производственная мощность предприятия увеличится в 1,5 раза. Модернизация завода позволит нарастить производство профильной продукции почти на 40%», – сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

На предприятии уже завершен ремонт ряда производственных и административных объектов. В цехе обработки лифтового металла отремонтировано и обновлено оборудование, а также запущена автоматическая система контроля его работы – «цифровой двойник цеха». Также планируется замена универсального оборудования на автоматические линии.

Сейчас на ЩЛЗ разрабатывается новая линейка лифтов со сниженной материалоемкостью и улучшенным качеством. Это поможет заводу выйти на новые сегменты рынка и повысит конкурентоспособность производимой продукции.

«На предприятии был создан инновационный проект встроенной системы обеззараживания лифтовой кабины, и сейчас заключаются первые контракты на поставку. Надеюсь, что в скором времени каждый лифт в стране будет ею оборудован. В этом году запущен новый дизайн лифтов, где использованы современные отделочные материалы, сертифицированные по европейским стандартам. У нас одна цель: вывести нашу отрасль на качественно новый уровень», – рассказал генеральный директор Щербинского лифтостроительного завода Антон Артемьев.

Лифты производства ЩЛЗ работают во всех регионах России. В период пандемии завод поставил более 140 медицинских лифтов для российских больниц, а также для строящихся инфекционных госпиталей по заказу Главного военно-строительного управления по специальным объектам.