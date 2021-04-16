Зеленский провел переговоры с Макроном и Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Париж провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, к которым в онлайн формате присоединилась канцлер ФРГ Ангела Меркель. По итогам переговоров Зеленский вышел к журналистам один, без Макрона.

По словам Зеленского, главной темой переговоров была ситуация на Востоке Украины. «Мы проговорили ситуацию с безопасностью на Востоке Украины, которая действовала с 20 июля и действовала очень неплохо, но где-то со второй половины декабря мы увидели осложнение ситуации на контактной линии и временно оккупированной территории. Все эти случаи я рассказал подробно господину Макрона, а затем и госпоже Меркель», – сказал Зеленский.

Президент Украины заявил, что на встрече Макроном предложил Франции подписать декларацию о поддержке будущего членства Украины в ЕС. «Мы разработали декларацию, которую заключаем с партнерами – странами-членами ЕС, о том, что та или иная страна поддерживает стремление Украины к членству в ЕС... Я предложил Франции также поддержать Украину. Я думаю, что президент Макрон ознакомится с декларацией и даст ответ», – заявил Владимир Зеленский.

30 марта в формате видеоконференции состоялись переговоры Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которых состоялся обмен мнениями по ситуации на Украине. «В ходе подробного обмена мнениями по ситуации на Украине подтверждена безальтернативность минского «Комплекса мер» 2015 года как основы урегулирования внутреннего конфликта в этой стране», – сообщил сайт российского президента.

Последний саммит глав государств «нормандской четверки», в котором приняли участеи лидеры России, Германии, Франции и Украины, состоялся в декабре 2019 года в Париже.