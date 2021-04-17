Bloomberg сообщил о вариантах усиления антироссийских санкций США

Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает, что администрация президента США Джо Байдена готова ужесточить санкции против России, если Кремль «не прекратит хакерские атаки и попытки вмешаться в политический процесс в США». В качестве одной из возможных мер рассматривается запрет финансовым учреждениям США покупку на вторичном рынок российских облигаций федерального займа.

15 апреля, США ввели санкции в отношении России. В частности, с 14 июня финансовым учреждениям США запрещается прямая покупка на первичном рынке долговых ценных бумаг у ЦБ РФ и Минфина РФ, а также у Фонда национального благосостояния (ФНБ). Кроме того, вводятся ограничения против шести российских технологических компаний, которые якобы «оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб» – под санкции Вашингтона попал военный технополис «Эра». Санкционный список США пополнился 32 компаниями и гражданами РФ «за вмешательство в выборы». В числе фигурантов этого списка первый заместитель руководителя администрации президента Алексей Громов (который уже находится под санкциями) и компании Евгения Пригожина.

Помимо этого, власти США высылают десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. По мнению американской стороны, среди них есть представители российских разведывательных служб. Также санкции введены против восьми физических и юридических лиц, связанных с Крымом, включая членов правительства республики.