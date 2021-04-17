СМИ: Pfizer и Moderna отказались сотрудничать с AstraZeneca и Johnson & Johnson

Компания Johnson & Johnson обратился за помощью к трем другим фирмам – Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson (тоже производящим вакцину от коронавируса), чтобы обменяться научными данными о причинах возникновения тромбов после прививок, сообщает CNN со ссылкой на Wall Street Journal. Компания Johnson & Johnson ответила согласием, а Pfizer и Moderna отказались, сообщили источники издания.



В заявлении для CNN представитель Pfizer (PFE) отказался комментировать это сообщение. «Pfizer использует возможности для научного обмена, когда мы можем внести значимый вклад, который не представлен другими группами или регулирующими органами.Мы сотрудничали и будем продолжать сотрудничать с другими производителями вакцин по мере необходимости, поскольку мы все боремся с этой смертельной пандемией» », – сказал представитель компании .

Компании Moderna и AstraZeneca отказались комментировать CNN информацию на Wall Street Journal.

Johnson & Johnson сообщил CNN, что «безопасность пациентов, использующих наши продукты, является нашим главным приоритетом», и что компания активно сотрудничает с властями США и Европы. Кроме того, компания также отметила, что пандемия привела к «беспрецедентному сотрудничеству и обмену общедоступными данными и информацией». «Мы считаем, что совместный научный обмен может привести к более надежным ответам на вопросы», – Johnson & Johnson.



Ранее пациенты, вакцинированные препаратами от коронавируса компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson столкнулись с с побочными эффектами в виде образования тромбов.