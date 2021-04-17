ФСБ задержала украинского консула в Петербурге

Сотрудники ФСБ задержали в Петербурге консула Генерального консульства Украины за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.

По данным ТАСС, которое ссылается на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, 16 апреля в Северной столице в ходе встречи с гражданином России при получении информации закрытого характера, которая содержится в базах данных МВД и ФСБ, задержан с поличным украинский дипломат.

Уже известно, что речь идёт о консуле Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александре Сосонюке.

Как отметили в ведомстве, данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к нашей стране. Также подчёркивается, что к дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права.

Другие подробности этого инцидента не сообщаются. Также пока на это никак не отреагировали в Киеве.

