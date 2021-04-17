Госдеп США считает эскалацией ответные меры России на санкции

Представитель американского Госдепа заявил, что Вашингтон не заинтересован в эскалации отношений с Москвой, но оставляет за собой право ответить на контрмеры России.

При этом во внешнеполитическом ведомстве США пояснили, что антироссийские санкции были пропорциональны и соответствовали вредоносной деятельности Москвы, передаёт ТАСС.

«Сегодняшнее объявление мер российским правительством стало эскалацией и вызывает сожаление. Вступать в цикл эскалации не в наших интересах, но мы оставляем за собой право ответить на любые ответные действия России против США», – подчеркнули в Госдепе.

Ранее сообщалось, что в МИД РФ объявили об ответных мерах в связи с враждебными действиями США.

В частности, Москва высылает сотрудников дипломатических миссий США «в количестве, соразмерном с осуществленной американскими властями акцией против российских дипломатов».

Кроме того, опубликован список американских действующих и бывших чиновников, которым запрещен въезд в Россию. Это Мэррик Гарланд, генеральный прокурор США; Майкл Карвахаль, директор Федерального бюро тюрем США; Алехандро Майоркас, министр внутренней безопасности США; Сьюзан Райс, советник Президента США по внутренней политике, бывшая постоянный представитель при ООН и помощник по национальной безопасности; Кристофер Рэй, директор ФБР; Эврил Хейнс, директор Национальной разведки США; Джон Болтон, бывший помощнику президента США по национальной безопасности и постоянному представителю при ООН и Роберт Вулс, бывший директор ЦРУ.