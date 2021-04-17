Иран раскрыл подробности диверсии на ядерном объекте

Комитет по вопросам национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана сообщил, что диверсия на ядерном объекте в Натанзе произошла в результате детонации пронесенного внутрь взрывного устройства, сообщает ТАСС со ссылкой телерадиовещательную корпорацию IRIB. В результате взрыва была частично повреждена система электроснабжения центрифуг.

Разведывательные службы Ирана выявили человека, который пронес взрывное устройство на объект. Им оказался 43-летний Реза Карими, который бежал из Ирана за несколько часов до взрыва.

11 апреля Иран сообщил, что на объекте в Натанзе была зафиксирована авария в распределительной электросети. Пострадавших и загрязнения окружающей среды нет. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент «проявлением ядерного терроризма».

Израильские СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что авария стала результатом хакерской атаки со стороны спецслужб Израиля.

12 апреля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Израиль причастен к аварии на ядерном объекте в Натанзе, задачей которой был срыв переговоров по «ядерной сделке» с США. Мохаммад Джавад Зариф добавил, что «элите и народу Ирана нужно быть внимательными, чтобы не попасть в хитрую ловушку, созданную израильскими властями». Он отметил, что «Натанз теперь будет оснащен более современными центрифугами, которые в несколько раз увеличат потенциал обогащения урана».