После встречи с Зеленским Макрон хочет провести переговоры с Путины

Елисейский дворец сообщил о готовящихся переговорах президента Франции Эммануэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным и связал их с состоявшимися переговорами украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Президент республики принял в пятницу, 16 апреля, своего украинского коллегу Владимира Зеленского. По этому случаю он подтвердил ему приверженность Франции единству и суверенитету Украины, а также то значение, которое он придает развитию двусторонних отношений во всех сферах. Отметив сложность достижения соглашения по Донбассе и риски военной эскалации, глава государства выразил свою решимость полностью соблюдать Минские договоренности и найти прочное политическое решение конфликта. Президент республики и президент Зеленский также побеседовали с канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках видеоконференции. Они совместно отметили, что выводы парижского саммита, состоявшегося 9 декабря 2019 года, остаются полностью актуальными и требуют от России взаимодействия с Украиной для содействия их реализации. Президент республики скоро проведет переговоры с президентом Путиным», – говорится в сообщении Елисейского дворца.