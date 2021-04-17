Россия высылает украинского консула

Министерство иностранных дел России рекомендовало украинскому консулу в Санкт-Петербурге Александру Сосонюку покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля, сообщает ТАСС.

Сегодня, 17 апреля, в ФСБ сообщили, что украинского дипломата задержали с поличным в Санкт-Петербурге — на встрече с гражданином России при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах силовиков. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, Сосонюк уже вернулся в украинское дипучреждение.

В российском МИД указали, что из-за противоправной деятельности консула в ведомство вызвали временного поверенного в делах Украины Василия Покотило. «С российской стороны было указано на недопустимость подобного рода деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника и наносящей ущерб интересам безопасности Российской Федерации. Было объявлено о нежелательности его пребывания на территории России», — говорится в сообщении МИД.