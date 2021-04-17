SpaceX выиграл тендер на доставку астронавтов на Луну

Компания Илона Маска SpaceX выиграла контракт НАСА на доставку астронавтов на Луну, сообщает «РИА Новости».

«Это еще один потрясающий шаг нашего пути к возвращению на Луну», – сказала руководитель программы пилотируемых полетов НАСА Кэти Лудерс.

В конкурсе на его финальном этапе также участвовали компания Джеффа Безоса Blue Origin, объединившая усилия с Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper, а также компания Dynetics.

SpaceX, уже выполняет для НАСА пилотируемые полеты на МКС на корабле Crew Dragon. Кром того, с 2012 года SpaceX проводит испытания многоразового корабля Starship для пилотируемых полетов на Марс. Последние четыре испытания Starship, проведенные в конце 2020 и начале 2021 года заканчивались авариями – корабли взрывались при посадке.