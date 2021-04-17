Украина высылает российского дипломата

МИД Украины требует от старшего дипломата посольства России в Киеве покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля, сообщает издание «Украинская правда».

«Выражаем решительный протест относительно неправомерного задержания 16 апреля сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге и предоставления ему предписания покинуть территорию РФ до 21 апреля. Полностью исключаем выдвинутые консульскому сотруднику обвинения... В ответ на указанную провокацию старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля», – заявил пресс-секретарь МИД УкраиныОлег Николенко.

Сегодня, 17 апреля, министерство иностранных дел России рекомендовало украинскому консулу в Санкт-Петербурге Александру Сосонюку покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля.

Ранее в ФСБ сообщили, что украинского дипломата задержали с поличным в Санкт-Петербурге — на встрече с гражданином России при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах силовиков. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, Сосонюк уже вернулся в украинское дипучреждение.

В российском МИД указали, что из-за противоправной деятельности консула в ведомство вызвали временного поверенного в делах Украины Василия Покотило. «С российской стороны было указано на недопустимость подобного рода деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника и наносящей ущерб интересам безопасности Российской Федерации. Было объявлено о нежелательности его пребывания на территории России», — говорится в сообщении МИД.