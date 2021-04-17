В Малайзии 40 медиков заразились коронавирусом после полного курса вакцинации

Генеральный директор министерства здравоохранения Малайзии Нур Хишам Абдулла заявил, что 40 медработников страны были инфицированы коронавирусом после получения двух компонентов вакцины, сообщает «РИА Новости».

«Сорок наших медицинских работников заразились после второй дозы вакцины; девять из них заразились спустя более чем две недели после получения второй дозы, а 31 - спустя менее двух недель… Еще 142 медицинских работника заразились после получения первой дозы», – написал чиновник в Facebook.

При этом Нур Хишам Абдулла отметил, что ни у кого из заразившихся не выявлено тяжелых проявлений болезни, но необходимо соблюдать меры по борьбе с коронавирусом, несмотря на вакцинацию.

Министр здравоохранения Малайзии Адам Баба заявил, что более 438 тысяч человек в стране получили оба компонента вакцины от COVID-19, сообщает агентство Bernama. Вакцинация в Малайзии проводится препаратами Pfizer-BioNTech и Sinovac. Кроме того, в ожидаются поставки вакцины AstraZeneca.

Всего в Малайзии зарегистрировано 370 528 случаев инфицирования коронавирусом, 1365 человек при этом скончались и свыше 350,5 тыс выздоровели.