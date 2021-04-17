В России выявили 9,3 тыс. новых заболевших коронавирусом

За последние сутки в России, по данным оперативного штаба, выявили 9 321 новых заболевших коронавирусом. Всего к утру субботы, 17 апреля число заразившихся COVID-19 в стране составило 4 693 469.

За всё время эпидемии от коронавируса в РФ излечились 4 319 389 человек, из них 8 832 за минувшие сутки. Жертвами COVID за весь период пандемии в РФ стали 105 193 человек, из них 398 за последние 24 часа.

По числу новых заболевших продолжает лидировать Москва – в столице за сутки выявили 2 822 случаев коронавируса. На втором месте Санкт-Петербург (+701). Замыкает тройку «лидеров» Подмосковье (+586). Далее следуют Ростовская область (+241) и Нижегородская область (+222).

Ранее сообщалось, что с 15 апреля Роспотребнадзор обязал всех россиян, прибывающих в страну любым видом транспорта, сдать тест на коронавирус в течение трёх дней с момента прибытия и загрузить результат теста на портал госуслуг. До получения результатов теста необходимо соблюдать режим изоляции.

До этого тест на коронавирус необходимо было сдавать только прибывающим авиатранспортом.

