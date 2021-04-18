Коронавирусом в России заболели ещё 8,6 тыс. человек

Согласно информации оперативного штаба, за последние сутки в России выявили 8 632 новых заболевших коронавирусом. Всего к утру воскресенья, 18 апреля число заразившихся COVID-19 в стране составило 4 702 101.

За всё время пандемии от коронавируса в России излечились 4 326 780 человек, из них 7 391 за минувшие сутки. Жертвами ковида за весь период эпидемии в стране стали 105 582 человек, из них 389 за последние 24 часа.

По числу новых заболевших продолжает лидировать Москва – в столице за сутки выявили 2 252 случаев коронавируса. На втором месте Санкт-Петербург (+695). Замыкает тройку «лидеров» Подмосковье (+591). Далее следуют Ростовская область (+240) и Нижегородская область (+204).

Ранее сообщалось, что в Гонконге выявили мутацию коронавируса. Местные власти уже поместили 80 жителей одного из домов на трёхнедельный карантин после выявления у одного из них первого случая заражения мутацией штамма N501Y.

Новая мутация COVID-19 в ключевом контактном участке белка-шипа присутствует как в «британском», так и в «южноафриканском» штаммах.

Известно, что эта мутация была обнаружена у 29-летнего жителя города, который 19 марта вернулся из Дубая, где он работал инженером. По словам одного из представителей Минздрава Гонконга, введение карантина необходимо «из-за того, что мутация штамма более заразна».

