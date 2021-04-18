Песков: Путин не принял решения об участии в климатическом саммите

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин еще не принял решение в запланированном на 22-23 апреля онлайн-саммите по климату, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Россия-1", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

"Нам надо проанализировать сначала вводные о том, как он [саммит] будет проходить, кто будет выступать, как, в какой очередности, что будет считаться итогом, кто будет председательствовать. И нам нужно их тщательно проанализировать перед тем, как будет принято решение об участии президента», – сказал Песков.

22-23 апреля США проведут международный саммит в онлайн-формате по вопросам борьбы с изменением климата, на который приглашены 40 мировых лидеров. Ранее президент США Джо Байден передал президенту России Владимиру Путину предложение принять участие в этом форуме и подтвердил это приглашение в телефонном разговоре с российским лидером 13 апреля.