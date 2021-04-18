Прогноз погоды на неделю: похолодание, дожди и сильный ветер

Только-только в России распогодилось и стало почти по-летнему тепло, и тут, как выясняется, это пока временно.

Так, прогноз погоды на предстоящую неделю, судя по новостям от синоптиков, совсем грустный: во-первых, придёт похолодание, во-вторых, оно принесёт ветер и дождь, а где-то возможен даже снег. Также ожидаются сильные перепады атмосферного давления.

В общем природа опять выключила нам весну и когда сменит гнев на милость пока непонятно. Уже в ближайшие дни почти всю страну накроет холодный фронт, и принесет такую погоду, которая заставит нас снова достать из шкафов демисезонные куртки и шапки, а ещё и переобуться в тёплые ботинки вместо лёгких кроссовок.

Следить за онлайн прогозом погоды в вашем городе можно на сайте ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ

Прогноз погоды в Москве на 7 дней

В Москве всю неделю будет плюс 10-12 и ни одного дня без дождя, так что стоит приготовить зонты уже сегодня. Судя по прогнозу синоптиков, самые холодные дни понедельник и среда, когда столбики термометров выше полюс 8-9 не поднимутся. Ухудшение климатических условий будет сопровождаться порывистым ветром и резкими перепадами атмосферного давления, что ввергнет жителей Москвы и гостей столицы в барическую «яму».

Например, в ночь со вторника на среду давление рухнет сразу на 20 единиц – с 752 мм рт. ст. до 732 мм рт. ст., что крайне негативно скажется на здоровье метеозависимых и пожилых людей, а также граждан, страдающих недугами сердечно-сосудистой системы.

В четверг и пятницу будет потеплее, но не сильно: плюс 14-15. Перед выходными возможна гроза. В уикенд переменная облачность, дождь, хотя и не весь день, а с перерывами. Градусники днём не покажут выше плюс 10. По ночам заморозков не обещают, но всё равно будет холодно – всего плюс 2. В общем неделя ожидается мокрой, довольно холодной и совсем непохожей на то, что наблюдалось последние дни.

Прогноз погоды на неделю в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на предстоящей неделе, по прогнозу синоптиков, будет холодно: не выше плюс 8-10. Завтра и во вторник на градусниках 7-8 градусов выше нуля, переменная облачность, ветер до 10 метров в секунду. А со среды на СПб обрушатся дожди и мокрый снег, который будет идти до пятницы включительно.

Выходные тоже не порадуют теплом: в субботу будет плюс 5 и дождь, в воскресенье – плюс 6 и переменная облачность.

Погода на юге России. Прогноз синоптиков на 7 дней

В Крыму на предстоящей неделе метеорологи обещают погоду ниже климатической нормы для этого времени года: в среднем температурный фон будет плюс 15, ожидаются дожди.

В Севастополе ближайшие 7 дней – плюс 14-15, почти ежесуточные осадки. Правда, изредка будет просвечивать солнце сквозь тучи. В Ялте прогнозируется дождь с редкими просветами в тучах всю неделю, кроме пятницы. В субботу самый тёплый день за предстоящую семидневку – плюс 17-18, но все равно переменная облачность и дожди. В воскресенье градусники покажут плюс 14.

В Краснодарском крае в ближайшие 7 дней не так мокро: дождь и гроза обещаны синоптиками в понедельник и во вторник. Но будет и довольно тепло – плюс 17-19. Во вторник штормовое предупреждение и сильный ветер до 20 метров в секунду. А дальше, до следующих выходных - сухо, но не совсем не жарко: не выше плюс 15. В субботу и воскресенье ливневые дожди.

Прогноз погоды на 7 дней в Поволжье

В Татарстане в понедельник и вторник всего плюс 8, по ночам возможны заморозки до минус 2. А вот дальше немного потеплеет, но уже возможны осадки, переменная облачность. Самый холодный день в регионе – это четверг, всего плюс 6 днём, пасмурно и дождливо. В пятницу и в выходные плюс 10-12, возможны осадки.

Примерно то же самое ждёт Самарскую область, но дождей куда как меньше. Самым холодным днём здесь станет четверг – всего плюс 6. В Саратовской области значительно теплее – плюс 16 к концу недели. А холоднее всего будет в среду – плюс 10. При этом всю предстоящую неделю, по прогнозу синоптиков, в регионе ожидаются осадки, местами сильные.

В Пермском крае неделя начнётся с ясной, но холодной погоды (плюс 5-6). В среду потеплеет до плюс 13, облачность в основном переменная. Дождь синоптики обещают здесь на выходные.

Прогноз погоды на неделю на Урале и в Сибири

А вот на Урале почти всю неделю будет довольно сухо, малооблачно и удивительно тепло. Так, в Екатеринбурге неделя начнётся с ясной погоды и плюс 5-6, но уже с вечера вторника столбики термометров начнут тянуться вверх и к концу недели уверенно дойдут до плюс 15. Дождей на наделе здесь не запланировано, в выходные переменная облачность.

Аналогичная климатическая ситуация ожидается в Челябинске и Магнитогорске: без дождя и с холодным началом недели (плюс 7-8 – плюс) и с потеплением к выходным до плюс 15.

А вот в Сибири совсем ничего хорошего: в Новосибирске до среды около нуля градусов. При этом завтра здесь обещают сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Почти всю неделю будут идти осадки в виде дождя и снега.

Потепления не стоит ожидать и к выходным: в субботу и воскресенье, по прогнозу синоптиков, по всей Сибири не выше плюс 6. Холоднее всего будет в Томске – плюс 5 максимум, но осадков поменьше, хотя мокрый снег в некоторые дни синоптики обещают.

Самая комфортная погодная обстановка прогнозируется в Омске: в понедельник, правда. ожидается до минус 2. Но со вторника начнётся потепление, в среду возможен дождь, к выходным же на градусниках будет уже плюс 12-13.

Вот такая неделя нас ждёт по всей России. Местами будет холодно, мокро и неприятно. Впрочем, к таким прогнозам погоды и погодным неприятностям мы уже привыкли.



Тем более, что вскоре им на смену вновь придёт потепление.

Без сюрпризов не обойдётся: прогноз погоды на май