Россия создаст собственную космическую станцию

На совещании у президента России Владимира Путина, которое состоялось в День космонавтики, было объявлено о решении создать собственную орбитальную станцию и отказаться от использования Международной космической станции (МКС), сообщает РБК со ссылкой на телеканал «Россия-1».

Вице-премьер российского правительства Юрий Борисов, отвечая на вопрос автора программы, заявил: «Честно их (США, Японию, Канаду и Европейское космическое агентство – Эксперт) предупредить о выходе из МКС с 2025 года».

Для полетов в дальний космос будет создаваться транспортно-энергетический комплекс с ядерной энергодвигательной установкой, которая разрабатывается в России с 2010 года. «Реальные уже конструкции этого транспортно-энергетического модуля. Я считаю, что это прорыв будет», – сказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Кроме того, на совещании у президента были одобрены планы пилотируемых полетов на Луну, а также миссии на Марс.