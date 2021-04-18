Россия высылает 20 чешских дипломатов

Министерство иностранных дел России объявило персона нон грата 20 посольства Чехии в Москве и дало чуть более суток на то, чтобы покинуть страну, сообщает «Интерфакс».

«В МИД России был вызван посол Чешской Республики в Российской Федерации Витезслав Пивонька. Послу заявлен решительный протест в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге», – говорится в сообщении российского МИД.

Чешскому послу сообщили, что двадцать сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются персона нон грата. «Им предписано до истечения конца дня 19 апреля 2021 г. покинуть территорию нашей страны» – сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Этот шаг стал ответом на решение чешских властей о высылке 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году, в результате которого погибли два человека.