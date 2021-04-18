США предупредили Россию о последствиях в случае смерти Навального

Советник президента США по национальной безопасности Джек Салливан заявил, что для России «будут последствия» в случае смерти оппозиционного политика Алексея Навального, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на телеканал CNN.

«Мы разговаривали с российским правительством насчет того, что происходит с Навальным... Мы сообщили, что будут последствия, если Навальный умрет», – сказал Салливан в интервью CNN.

31 марта Навальный объявил голодовку с требованием допустить к нему врача. Ранее адвокат Навального Вадим Кобзев заявил о том, что у его подзащитного сильно ухудшилось состояние здоровья. «С конца прошлой недели Алексей испытывает сильные боли в спине, он не может на ногу наступать», – сказал адвокат Навального.

2 февраля Симоновский суд Москвы отменил условное осуждение Алексея Навального по делу «Ив Роше» и назначил ему реальный срок в 3,5 года колонии общего режима. Суд зачел в срок Навального год, который он провел под домашним арестом во время следствия по делу «Ив Роше». Таким образом, срок заключения Навального составит два года и восемь месяцев.