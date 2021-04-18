The Times: Великобритания направит в Чёрное море свои военные корабли

Британские военные корабли в мае отправятся в Чёрное море.

Этот жест призван выразить поддержку Украине и странам НАТО в регионе на фоне обострения ситуации на российско-украинской границе, пишет газета The Times.

По данным издания, которое ссылается на свои источники в ВМС Великобритании, речь идёт об одном эскадренном миноносце и одном фрегате. Собеседники газеты утверждают, что эти корабли отделятся от авианосной ударной группы ВМС в Средиземном море и через пролив Босфор направятся в Чёрное море.

Предположительно, их будет поддерживать авианосец HMS Queen Elizabeth с самолетами F-35B и вертолётами Merlin. При этом сам авианосец HMS Queen Elizabeth останется в Средиземном море из-за запрета на навигацию авианосцев в Чёрном море.

Ранее сообщалось, что 15 апреля американское посольство в Анкаре уведомило турецкую сторону о своём решении отменить проход двух кораблей ВМС США через Босфор в Чёрное море.

Напомним, первоначально планировалось, что два американских эсминца Roosevelt и Donald Cook должны были пройти в акваторию по очереди 14 и 15 апреля, пробыв там до 4 и 5 мая.

Операция американских военных кораблей в Черном море носят «рутинный характер», заявлял тогда официальный представитель Пентагона Джона Кирби. При этом он отмечал, что США обычно координируют эти действия с властями Турции в рамках конвенции Монтре.

