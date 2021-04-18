В Гонконге выявили мутацию COVID-19

В Гонконге выявили мутацию коронавируса. Местные власти уже поместили 80 жителей одного из домов на трёхнедельный карантин после выявления у одного из них первого случая заражения мутацией штамма N501Y.

По данным издания South China Morning Post, новая мутация COVID-19 в ключевом контактном участке белка-шипа присутствует как в «британском», так и в «южноафриканском» штаммах.

Известно, что эта мутация была обнаружена у 29-летнего жителя города, который 19 марта вернулся из Дубая, где он работал инженером. По словам одного из представителей Минздрава Гонконга, введение карантина необходимо «из-за того, что мутация штамма более заразна».

В свою очередь глава Минздрава София Чэнь заявила, что расследование заражения мутацией штамма N501Y продолжается. Уже установлено, что заболевший не имел никаких симптомов, а его тесты на наличие коронавируса были отрицательными во время его трехнедельного карантина в отеле.

Предположительно, мужчина мог заразиться в Дубае, но штамм при этом мог находиться в необычайно долгом инкубационном периоде.

Власти Гонконга уже приостановили выполнение некоторых рейсов, чтобы избежать распространения штаммов коронавируса.

«Ещё 14 апреля мы ужесточили механизм приостановки пассажирских рейсов. Несмотря на то, что в некоторых странах после начала программ вакцинации наблюдалось снижение числа заражений, в целом мутации штаммов всё еще распространяются. Это заставляет нас переживать по поводу возможности ввоза таких случаев», – резюмировала Чэнь.

