В мире зафиксировано 140 млн случаев инфицирования коронавирусом

Согласно подсчетам Университета Джона Хопкинса, количество зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 140 млн человек, а количество умерших от COVID-19 составило 3 011 973 человек.

На первом месте по количеству инфицированных остаются США – 31 628 216 человек, на втором месте Индия – 14 788 003, на третьем Бразилия – 13 900 091, на четвертом Франция – 5 321 176, на пятом Россия – 4 649 044 (4 702 101 по данным российского оперштаба), на шестом Великобритания – 4 401 176, которую стремительно догоняет Турция, где фиксируется более 60 тыс заражений коронавирусом в сутки, а общее число инфицированных составило 4 212 645 человек.

Ранее сообщалось, что согласно информации оперативного штаба, за последние сутки в России выявили 8 632 новых заболевших коронавирусом. Всего к утру воскресенья, 18 апреля число заразившихся COVID-19 в стране составило 4 702 101. За всё время пандемии от коронавируса в России излечились 4 326 780 человек, из них 7 391 за минувшие сутки. Жертвами ковида за весь период эпидемии в стране стали 105 582 человек, из них 389 за последние 24 часа.

По числу новых заболевших продолжает лидировать Москва – в столице за сутки выявили 2 252 случаев коронавируса. На втором месте Санкт-Петербург (+695). Замыкает тройку «лидеров» Подмосковье (+591). Далее следуют Ростовская область (+240) и Нижегородская область (+204).

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